Euro de hockey - Raoul Ehren très satisfait d'avoir vu des Red Panthers "aussi dominantes"

"C'est un match que nous devions absolument gagner. Avec cinq ou six buts, c'est le scénario que j'avais espéré, même si en tant que coach on en veut toujours un de plus. On doit être très content avec ce résultat, mais aussi avec la manière. Nous n'avons pas laissé la moindre occasion à l'Italie, et nous n'avons pas concédé un seul pc", s'est félicité Raoul Ehren.

Le large succès de samedi n'est pour autant pas de nature à réduire la pression qui pèsera sur les épaules des Red Panthers lors des deux prochaines rencontres, selon le coach.

"Nous devons encore affronter les numéros 1 (Pays-Bas) et 7 (Espagne) au classement mondial, ce seront des vrais finales", anticipe-t-il.

Dimanche à 15h00, ce sont les incontestables favorites néerlandaises qui se dresseront sur la route des Belges. "Elles ont énormément de vitesse, il faudra très bien défendre. Nous avons montré lors de nos derniers affrontements que nous avons réduit l'écart. On tentera de créer la surprise", sourit le coach belge, lui-même originaire des Pays-Bas.

Dans l'après-midi, les Pays-Bas, triples championnes d'Europe en titre, ont écarté les Espagnoles sur le score de 5-1. Les Néerlandaises comptent 3 points comme la Belgique, qui occupe la tête avec une meilleure différence de buts dans le groupe A.