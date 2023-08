Euro de volley dames - L'Allemagne de Vital Heynen enchaîne un deuxième succès de rang

Privées de leur joueuse clé Hanna Orthmann blessée au genou dans le premier match contre la Grèce, les Allemandes l'ont emporté 25-13, 25-22, 12-25 et 25-14.

Après un succès 3-0 contre la Grèce jeudi, l'Allemagne occupe seule la tête du groupe C avec 6 points. La Grèce, tombeuse de la Suède (3-1), l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui compte un match de moins, se partagent la 2e place avec 3 points. Le compteur de la Suède et la Tchéquie reste bloqué à 0 point.

Les Allemandes affrontent la Suède lundi (20h00).

Le groupe C croisera avec le groupe A, celui de la Belgique, pour les huitièmes de finale qui se joueront au Palais 12 à Bruxelles.