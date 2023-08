Euro de volley dames - Les Yellow Tigers alignent un deux sur deux face à la Slovénie

Les Belges ont dominé la Slovénie, 23e nation mondiale, perdant cependant leur premier set de leur tournoi - 25-18, 25-20, 21-25 et 34-32 - pour totaliser un maximum de points (6) en tête de leur groupe.

Dans un 4e set interminable, les Yellow Tigers ont sauvé quatre balles de set qui aurait permis aux Slovènes d'aller chercher un tie-break synonyme d'un point en moins pour le vainqueur. Une victoire 3-0 ou 3-1 rapportent 3 points, un succès 3-2 deux.

Britt Herbots a totalisé 27 points à son actif pour 16 à Silke Van Avermaet et 9 à Marlies Janssens chez les Yellow Tigers. Celine Van Gestel a rajouté 8 unités pour 4 à Charlotte Krenicky, 3 à Nathalie Lemmens et 1 à Jutta Van de Vyver. Côté slovène, Lorena Lorber Fijok a terminé meilleure réalisatrice avec 24 points au compteur.

Pour son Euro à domicile, la Belgique n'avait pas manqué son entrée en matière jeudi avec une victoire 3-0 contre la Hongrie, 36e nation mondiale et adversaire le plus abordable dans ce groupe A, battue 3 sets à 0 par l'Ukraine plus tôt dans la soirée.

Les Yellow Tigers affrontent l'Ukraine lundi (20h00), la Pologne mardi (20h00) et la Serbie jeudi (20h00).

Les quatre premières du groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. La Belgique croisera avec le groupe C composé de la Turquie, N.1 mondiale et grande favorite pour le titre, l'Allemagne, entraînée par Vital Heynen, la Suède, la Grèce, la Tchéquie et l'Azerbaïdjan.