Korn Ferry Tour - Adrien Dumont de Chassart effectue une jolie remontée lors du 2e tour et passe le cut

À la 128e place après un premier tour de 74 coups, De Chassart a signé une belle remontée. En réussissant six birdies contrebalancés par deux bogeys, le Brabançon s'est hissé à la 50e place. Au classement, il compte 9 coups de plus que l'Américain Jeff Overton, qui devance d'un point son compatriote Jacob Solomon et le Français Paul Barjon.

En raison de l'obscurité qui s'est installée vendredi soir, sept concurrents ont dû terminer leur deuxième tour samedi matin.