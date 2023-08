Météo - Faibles précipitations suivies de larges embellies

Le ciel sera assez nuageux et quelques petites pluies passagères ou averses traverseront notre pays à partir du littoral et de la frontière française. Un orage isolé n'est pas exclu. Après leur passage, les éclaircies reviendront rapidement sur l'ouest du pays. Elles gagneront ensuite les régions du centre puis l'Ardenne. Les maxima varieront entre 23 ou 24 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et 27 ou 28 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent s'orientera entre l'ouest et le sud-ouest en devenant modéré à parfois assez fort le long du littoral.