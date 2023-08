Mondiaux d'athlétisme - La perchiste Elien Vekemans surprise par sa sélection: "Je n'arrive pas encore à y croire"

Pendant ses études aux États-Unis, Vekemans a poussé son corps au-delà de la limite. Elle a commencé à associer le fait de manger moins à celui d'être plus performante. Et pourtant, elle vit aujourd'hui un été exceptionnel, avec une médaille d'argent aux Championnats d'Europe des moins de 23 ans et une sélection pour les Mondiaux. "Je me concentre sur le fait de retrouver un corps en bonne santé et non de réaliser des performances. Mais à ma grande surprise, tout s'est enchaîné très rapidement. Je n'arrive pas encore à croire que je participe aux Championnats du monde. En attendant, je fais attention à ne pas déraper à nouveau. Cela restera ma priorité pour le reste de ma vie."

Vekemans, dont le record personnel est de 4m50, ne se considère pas sans chance pour la finale. "Ma saison est déjà réussie, mais tout est possible ici. Je ne vois pas 12 femmes sauter à plus de 4m65, donc franchir 4m50 au premier tour pourrait être suffisant pour atteindre la finale. J'espère que je ne serai pas trop impressionnée par les conditions, mais d'habitude je suis plutôt du genre calme. C'est bien de pouvoir sauter contre les meilleures du monde, mais je ne dois pas regarder les autres et me concentrer sur moi-même."