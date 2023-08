Mondiaux d'athlétisme - La Pologne repêchée sera la 9e équipe en finale du relais 4x400m mixte

Gêné par l'équipe d'Allemagne dont un membre avait chuté après avoir transmis son témoin, le relais polonais mixte du 4x400m avait terminé la seconde série en 8e et dernière position (3:14.63). La Pologne a déposé réclamation et a obtenu gain de cause auprès du jury. En revanche, l'appel de la Jamaïque pour la même raison n'a pas été entendu.