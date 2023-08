Mondiaux d'athlétisme - L'Américain Ryan Crouser conserve l'or au poids en frôlant son record du monde

Crouser, 30 ans, double champion olympique en titre et détenteur du record du monde de la spécialité avec 23m56, a lancé à 23m51 à son sixième et dernier essai pour devancer largement l'inattendu italien Leonardo Fabbri (22m34) et un autre Américain déjà double champion du monde (2015 et 2019), Joe Kovacs (22m12).

Jamais personne n'avait lancé aussi loin que Crouser lors de Mondiaux.

Il était pourtant handicapé par des caillots sanguins, comme il l'a révélé sur ses réseaux sociaux il y a deux jours: "les vingt derniers jours ont été parmi les plus stressants et les plus frustrants de ma vie (...) L'équipe médicale a été super, ils m'ont expliqué les risques et m'ont laissé la décision de participer aux Mondiaux."

"Les derniers jours ont été difficiles, avec tout ce qui s'est passé, c'est un jet phénoménal", apprécie Crouser, qui s'est agenouillé, les bras levés et les poings serrés, après son meilleur lancer du concours.

L'athlète américain complète avec ce titre mondial une saison parfaite, après avoir porté son record du monde à 23m56 le 27 mai à Los Angeles.