Mondiaux d'athlétisme - Noor Vidts passe la barre à 1m80 à la hauteur, Anna Hall prend la tête du classement

Après un 5e temps sur le 100m haies d'ouverture dans la matinée, Vidts a terminé son concours à la hauteur à 4 centimètres de son record personnel d'1m84. L'Allemande Sophie Weissenberg et la Britannique Katarina Johnson-Thompson ont réussi la meilleure performance du jour à 1m86.

Noor Vidts ajoute 978 points à ses 1075 points pris sur les haies, et compte désormais 2053 points pour pointer à la 6e place du classement. L'Américaine Anna Hall, qui a montré des signes de douleur à la jambe gauche après avoir manqué un saut à 1m86, a pris la tête avec 2145 points. La favorite de l'épreuve devance ses deux compatriotes Taliyah Brookes (2136) et Chari Hawkins (2134), ainsi que Johnson-Thompson (2104) et Weissenberg (2093).

Les pentathlètes peuvent désormais se reposer avant les épreuves de la soirée: le lancer du poids à partir de 19h05 puis le 200 mètres à 20h31. Noor Vidts s'élancera à nouveau dans la première série.

Aux Mondiaux 2022 tenus à Eugene aux États-Unis, la native de Vilvorde avait terminé à la 5e place. Nafi Thiam avait alors décroché l'or pour la 2e fois de sa carrière. La double championne du monde et double championne olympique ne se présente pas à Budapest cette année, à cause d'une blessure au tendon d'Achille.