Mondiaux de roller - Bart Swings rechausse les rollers pour les Mondiaux, pour une fois situés "au bon moment"

Changer de discipline ne devrait pas affecter la bonne forme de Swings, qui vise plusieurs titres lors de ces Mondiaux, qui dureront jusqu'au 3 septembre à Montecchio Maggiore et Vicenza, en Italie. Dans un café de Louvain où il se rend souvent après l'entraînement, Swings, détendu, a appréhendé le rendez-vous avec quelques journalistes: "Je me sens frais et j'ai l'impression de me remettre en forme".

Ces dernières années, le patineur avait souvent renoncé aux Mondiaux dans la discipline qu'il connaît et apprécie le plus à cause du calendrier. Souvent placé en octobre, le tournoi l'empêchait alors de participer aux épreuves de patinage. Cette année, "le moment est bon" a-t-il déclaré. Sa dernière participation, en 2019 à Barcelone, avait été couronnée de succès puisqu'il y avait remporté trois titres.

Cette année, Swings, a fait l'impasse sur l'Euro dans le sud de la France pour limiter les soucis physiques. En revanche, il a pris des départs en Coupe du monde de marathon, pour laquelle il s'est même rendu en Chine, un déplacement qui s'expliquait surtout par des raisons commerciales. Il s'est cependant entraîné dur en Chine avec son compatriote et coéquipier Jason Suttels. Il faisait 35 degrés à Harbin et Swings s'attend à des conditions similaires en Italie.

Swings a déjà gagné deux courses sur les quatre qu'il a disputé cette saison. Il terminera sa saison par le prestigieux marathon de Berlin, qu'il a déjà remporté huit fois.