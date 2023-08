Mondiaux de voile - Emma Plasschaert recule au 6e rang et ne peut plus prétendre à un podium mondial

À la veille de la course aux médailles réservée aux dix premiers et où les points sont doublés, elle a terminé 31e et 22e des deux régates du jour alors qu'elle était en tête du classement.

Après trois 2e places et une 3e place sur les huit premières régates de la compétition, Emma Plasschaert a enregistré deux de ses trois plus mauvais résultats sur les deux dernières régates avant la course aux médailles. Elle s'est ainsi placée hors course pour un podium, puisqu'elle compte désormais 94 points, 29 de plus que la Suissesse Maud Jayet en tête (65 points). Suivent la Danoise Anne-Marie Rindom et la Hongroise Maria Erdi (69 points chacune) puis la Néerlandaise Marit Bouwmeester (74 points) et l'Américaine Charlotte Rose (78 points).

Eline Verstraelen navigue de son côté en 70e position avec 168 points au compteur.

En ILCA 7, William De Smet a terminé à la 15e place du classement, ce qui lui permet d'obtenir un ticket pour la Belgique aux Jeux Olympiques de 2024, accordé au top-16. Après avoir fini 20e et 10e sur les deux dernières régates précédant la course aux médailles prévues dimanche, il a gagné deux rangs et accumulé 156 points, soit malgré tout 10 points de trop pour intégrer le top-10 et s'aligner dimanche.