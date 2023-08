Taïwan assure que ses élections ne dépendront pas de son "voisin tyrannique" chinois

"La RPC a clairement indiqué qu'elle souhaitait influencer les prochaines élections nationales à Taïwan, a déclaré Joseph Wu en utilisant l'acronyme du nom officiel de la Chine, sur X (ex-Twitter).

"C'est à nos citoyens de décider, pas à notre voisin tyrannique", a-t-il affirmé.

La Chine a lancé samedi "des patrouilles aériennes et maritimes conjointes et des exercices militaires de la marine et de l'armée de l'air autour de l'île de Taïwan", selon l'agence officielle Chine nouvelle.

L'armée taïwanaise a déclaré avoir détecté 42 avions militaires chinois effectuant des incursions dans la zone de défense aérienne de l'île (Adiz), et que huit navires chinois participaient également aux exercices.

Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a condamné les exercices militaires chinois, déclarant que Pékin avait utilisé "divers discours d'intimidation et de fausses nouvelles ... pour intervenir ouvertement et interférer dans le processus électoral démocratique de notre pays".

"Le ministère des Affaires étrangères condamne avec la plus grande fermeté les efforts brutaux du gouvernement autoritaire chinois pour interférer dans les élections", a-t-il déclaré.

Pékin a intensifié les pressions politiques et militaires contre Taïwan, notamment par la présence quasi-quotidienne d'avions et de navires militaires dans la zone entourant l'île.

Les exercices militaires de samedi sont considérés comme une réponse aux escales aux Etats-Unis du vice-président taïwanais William Lai durant son voyage au Paraguay.

M. Lai est considéré comme un favori en vue des élections présidentielles qui se tiendront en janvier 2024 à Taïwan. La Chine n'apprécie pas M. Lai, qui s'est déjà exprimé ouvertement en faveur de l'indépendance de l'île autonome démocratique de Taïwan, que Pékin considère comme l'une de ses provinces.