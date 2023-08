US Open - Minnen prête à disputer les qualifs à Flushing Meadows : "C'est un tournoi que j'adore"

"Je suis heureuse d'être de retour ici", a confié Greet Minnen. "C'est un tournoi que j'adore. Je suis dans un état d'esprit positif, même si on ne sait jamais à l'avance ce que cela va donner. L'objectif est clairement de me qualifier, mais cela commencera par bien jouer au premier tour. Je ne pense pas que je doive ressentir de la pression. On sait toutes qu'il n'est pas évident de se qualifier pour un tournoi du Grand Chelem. Le plus important sera de me focaliser sur mon jeu et d'être conquérante. C'est d'ailleurs quand je suis agressive et que joue vers l'avant que je suis la meilleure".

C'est la troisième fois que Greet Minnen est amenée à devoir disputer les qualifications à l'US Open, après 2019 et 2021. Et c'est justement il y a deux ans, après s'en être extirpée, que la native de Turnhout avait signé le meilleur résultat de sa carrière en Grand Chelem. Elle s'était hissée au troisième tour contre la Canadienne Bianca Andreescu, lauréate en 2019.

"Les courts sont assez rapides et cela me plaît. La première joueuse qui prendra l'initiative aura donc un grand avantage. Il ne fait pas extrêmement chaud, mais le taux d'humidité est toujours plus élevé ici. Les balles risquent aussi de voler un peu plus, car nous jouerons avec celles du circuit masculin. Il faut donc s'adapter. Mais avec les jours qui passent, cela va de mieux en mieux".