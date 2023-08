Championnats d'Europe paralympique - L'or en simple et l'argent en double pour Man-Kei To en badminton à Rotterdam

Man-Kei To, 37 août le 25 août, a battu la Suissesse Cynthia Mathez en finale du simple 21-9 et 21-12. "C'est fantastique. Après une période un peu creuse, j'ai pu retrouver mon jeu et m'imposer en simple. Je n'aurais pu espérer mieux", a commenté la joueuse belge dans un communiqué du comité paralympique belge.

Associée à l'Israélienne Nina Gorodetzky, Man-Kei To avait pris, plus tôt dans la journée, la médaille d'argent, battue en finale par la paire suisse composée de Cynthia Mathez et Ilaria Renggli en trois sets: 11-21, 21-13 et 21-11

Man-Kei To a déjà remporté l'argent aux championnats d'Europe à Rodez en 2018 et aux championnats du monde à Tokyo l'an dernier, toujours en double.

La Belgique compte cinq médailles lors de cette première édition des championnats d'Europe multisports paralympiques avec le bronze de Francis Rombouts en boccia, l'or de Ruben Vanhollebeke au tir à l'arc et l'argent de Kathleen Meurrens en tir à l'arc aussi.