DP World Tour - Daniel Brown remporte le Handa World Invitational

Brown, 28 ans, a réalisé un dernier tour en 69 coups, un sous le par, avec six birdies et cinq bogeys. Avec un total de 266 coups, quinze sous le par, l'Anglais s'est imposé avec respectivement cinq et huit coups d'avance sur ses compatriotes Alex Fitzpatrick et Eddie Pepperell.

Brown décroche la première victoire de sa carrière sur le circuit européen.