Euro de beachvolley U20 - Daan Hendrikx et Kyan Vercauteren terminent 9es à Riga, Youna Coens et Jade Van Deun 17es

Daan Hendrikx et Kyan Vercauteren ont battu les Turcs Kurt Sacitet Tür Ahmet Can 2 à 0 (21-19, 21-17) pour leur match de classement pour les places 9 à 13.

Youna Coens et Jade Van Deun ont terminé à la 17e place après une victoire contre les Grecques Eleni Alexoglou et Myrto Paschalaki 21-13 et 21-18 dans leur match de classement.