Euro de hockey - Florent Van Aubel: "Il faut encore compter avec nous"

"On fait un bon premier quart, mais dans le deuxième on commet quelques erreurs défensives et eux concrétisent leurs occasions. On sait que ça peut aller très vite", analysait à chaud le double buteur du jour.

Comme l'ensemble du groupe, il retenait surtout la réaction des Red Lions en deuxième mi-temps. "À la pause, nous étions calmes. On savait que cela pouvait tourner rapidement. On est bien sortis des vestiaires avec la bonne attitude, on a senti de l'énergie et de la solidarité entre nous, et on l'a fait."

Les cinq buts belges ont été rageusement célébrés par les Lions. "On sent qu'on a encore des choses à prouver. On a perdu une finale et maintenant on entend souvent des choses sur l'équipe, comme quoi elle serait trop vieille... Cette manière de célébrer, c'est une façon de dire: 'on est encore là, vous n'en avez pas fini avec nous'."