Euro de hockey - John-John Dohmen: "On ne pouvait pas rêver mieux pour un premier match"

"On ne pouvait pas rêver mieux pour un premier match", estime le milieu de terrain emblématique des Red Lions. "On est mené un peu contre le cours du jeu, on revient logiquement au score, mais après il faut reconnaître que les Anglais étaient au-dessus au deuxième quart-temps."

Durant le premier acte, les Belges ont été bousculés. "On savait qu'ils joueraient très physique, qu'ils jetteraient toutes leurs forces dans la bataille. Ils l'ont probablement payé en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de dérouler notre jeu. Ils ont moins bien géré leurs efforts, c'est ce qui a fait la différence", ajoute celui qui a fêté dimanche sa 453e sélection internationale, établissant ainsi un nouveau record mondial.

"Un premier match comme celui-ci, ça donne beaucoup de confiance et ça met une bonne atmosphère dans l'équipe", se félicite l'infatigable médian de l'Orée. "A 3-1, on aurait pu commencer à un peu se tirer dans les pattes, mais ça n'a pas été le cas. On a montré qu'on était une vraie équipe, même dans les moments difficiles."

La victoire permet aux Red Lions d'aborder leur deuxième rencontre, lundi face à l'Espagne, avec beaucoup de sérénité. "On devra encore jouer l'Autriche, mais on sait maintenant que notre place en demi-finale est quasiment acquise", a conclu Dohmen.