Euro de hockey - Les Red Panthers face à une montagne néerlandaise qui semble désormais à leur portée

Les Red Panthers ont entamé leur tournoi d'une excellente manière, mais le constat vaut tout autant pour leurs adversaires du jour, qui ont étrillé l'Espagne, 7e nation mondiale (5-1).

L'épouvantail néerlandais, qui a affiché une réussite impressionnante sur PC face aux Ibères, semble une nouvelle fois décidé à écraser la concurrence. Cependant, les derniers derbys des plats pays ont montré que l'écart n'avait probablement jamais été aussi faible.

En quart de finale de la coupe du monde l'an dernier, ainsi que lors des matchs de Pro League début juillet, la Belgique avait à chaque fois fait beaucoup mieux que se défendre, n'encaissant jamais plus de deux buts.

"On sent qu'elles sont désormais moins à l'aise face à nous, qu'il y a davantage de tension au sein de leur équipe", assure Charlotte Englebert, qui évoluera l'année prochaine aux Pays-Bas, à Den Bosch. "Elles restent très fortes techniquement, mais mentalement quelque chose a changé, et c'est très important."

"Ce sera complètement différent de l'Italie", insiste le coach néerlandais des Red Panthers, Raoul Ehren. "Elles auront beaucoup plus la balle, il faudra extrêmement bien défendre. Nous avons montré que nous étions proches, notre objectif est maintenant de créer la surprise. Et si ce n'est pas le cas, on sera prêts pour jouer notre qualification face à l'Espagne mardi."