Euro de hockey - "On doit faire beaucoup mieux avec la balle, mais défensivement c'était très bon"

"On peut et on doit faire beaucoup mieux avec la balle, mais je suis très satisfait de ce que l'on a montré sur le plan défensif. Mais pour les battre, il faut que ces deux aspects soient réunis", a relevé le coach des Panthers.

La Belgique a une nouvelle fois montré qu'elle se rapprochait du niveau de ses voisines. "Ce n'était encore que 0-1 à cinq minutes de la fin, et nous avons même eu des possibilités d'égaliser", se félicite Raoul Ehren. "Si l'on parvient à encore davantage gommer nos imprécisions et que l'on ose plus, on pourrait vraiment leur faire mal. Il faudra aussi mieux exploiter les situations offensives, et notamment les pc."

Pour le coach, ce match va donner encore plus de confiance à l'équipe. "Le but qui fait la différence tombe à la suite d'une balle malencontreusement déviée. Elles ont eu besoin de cela pour passer devant, on doit le prendre comme un compliment."

Pour la suite, "ça ne change pas grand-chose", conclut Raoul Ehren. "À partir de maintenant, il nous reste trois finales pour atteindre notre objectif. Nous allons profiter d'une journée de repos et nous seront prêts pour le dernier match de poule contre l'Espagne, qui sera comme un quart de finale."