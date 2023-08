Euro de volley dames - La France d'Emile Rousseaux aligne un troisième succès consécutif

Après des victoires 3-0 contre l'Estonie et 3-2 contre l'Espagne, qui n'a rapporté que deux points, les Françaises s'emparent provisoirement de la tête du groupe D avec 8 points, deux de plus que les Pays-Bas, qui affrontent l'Estonie dimanche à 18h00 heure belge, et la Slovaquie.

Les quatre premières de quatre groupes de six équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale.