Euro de volley dames - La Serbie et la Pologne enchaînent dans le groupe des Yellow Tigers

Double championne du monde en titre, la Serbie n'a pas éprouvé de difficultés à venir à bout de la Slovénie, qui avait poussé la Belgique en quatre sets samedi, avec un succès en trois sets: 25-20, 25-11, 25-15.

Après une victoire en trois sets contre la Slovénie vendredi, la Pologne a eu plus de mal à se défaire de la Hongrie, l'équipe la plus faible du groupe sur le papier, avec une victoire en quatre sets: 25-22, 25-12, 21-25, 25-16.

La Serbie et la Pologne rejoignent ainsi la Belgique en tête du groupe A avec 6 points chacun. L'Ukraine est 4e avec 3 points devant la Slovénie et la Hongrie qui ferment la marche avec 0 point.

Lundi, les Yellow Tigers affronteront l'Ukraine à 20h00 avant de défier la Pologne mardi à 20h00 et la Serbie jeudi aussi à 20h00. Les quatre premières du groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. Le groupe A croisera avec le groupe C composé de la Turquie, N.1 mondiale et grande favorite pour le titre, l'Allemagne, entraînée par Vital Heynen, la Suède, la Grèce, la Tchéquie et l'Azerbaïdjan.