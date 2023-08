Euro de volley dames - "Une fin de match incroyable" pour Silke Van Avermaet et les Yellow Tigers

Van Avermaet a notamment sauvé une des cinq balles de set slovènes dans le quatrième set, finalement remporté 34-32 par les Tigers sur leur cinquième balle de match. "C'était incroyable", a assuré Van Avermaet. "Je ne me souviens plus quand j'ai vécu une telle fin de match. C'était difficile car il y avait la pression du résultat. Nous avons trouvé les ressources pour finir le set et le match. Nous nous sommes battues jusqu'à la fin et je suis fière de notre équipe."

Par rapport au match de jeudi contre la Hongrie, les joueuses belges ont connu une opposition plus solide face à la Slovénie, surtout dans les troisième et quatrième sets. "Elles ont mieux servi et nous avions du mal à régler la réception et à trouver des points en attaque."

Lundi, ce sera l'Ukraine, victorieuse 3-0 de la Hongrie plus tôt samedi, qui se dressera sur la route des Tigers. "Ce sera encore plus difficile. C'est une équipe qui a énormément de qualités. Nous avons une journée de repos pour recharger les batteries et être à 100% lundi", a conclu l'attaquante.