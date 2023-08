Invasion de l'Ukraine - Russie: cinq blessés dans une attaque de drone à Koursk, selon le gouverneur

Le toit a pris feu et l'incident a fait cinq blessés légers à cause des débris de verre. Les services de secours sont sur place. Il n'y a pas plus de détails sur les faits et les informations ne pouvaient pas être vérifiées de manière indépendante.

Koursk, capitale de l'oblast éponyme, se situe à 150 kilomètres de la frontière ukrainienne et à 500 kilomètres de Moscou.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a pour sa part rapporté qu'un drone avait tenté de se diriger vers Moscou et que l'attaque avait été déjouée.

"Il a été contrecarré par les forces de défense aérienne", a déclaré sur Telegram le maire en remerciant "les militaires pour leur travail".

Selon le ministère russe de la Défense, cité par l'agence de presse Tass, le drone a été détecté au-dessus du district de Stoupinsky, dans la région de Moscou, alors qu'il se dirigeait vers la capitale. Il a été détruit par des moyens électroniques et s'est écrasé dans une zone déserte, sans faire ni victime ni dégâts, a précisé le ministère en dénonçant une tentative d'"attaque terroriste" du "régime de Kiev".

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux aéroports moscovites ont aussi été temporairement fermés, a rapporté l'agence de presse Tass.