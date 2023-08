Jupiler Pro League - Anderlecht aligne un troisième succès face à Westerlo

Accueillis à bras ouverts, Mats Rits et Alexis Flips ont fait leurs débuts. Brian Riemer a également titularisé Benito Raman à la place de Francis Amuzu. Côté campinois, Jonas De Roeck a apporté quatre changements avec Nick Gillekens, dans le but, Lucas Stassin, Ravil Tagir et Adedire Mebude.

Anderlecht a pris un départ fulgurant avec un but de Dolberg sur un centre de Théo Leoni après 29 secondes (1re, 1-0). Chauffés par leurs fans, les Mauves ont multiplié les occasions mais l'efficacité n'y était pas. Moussa N'Diaye a placé sa tête à côté sur un coup franc de Flips (7e), qui n'a pas cadré sa frappe enroulée (25e). Sur une phase arrêtée jouée rapidement par Zeno Debast, Raman a trop croisé son envoi (37e) .

Westerlo s'était un plus montré après la demi-heure, mais son coach a sorti Tagir et Medube pour Matsuo et Jordanov (46e). Les Campinois ne se sont pas révélés plus dangereux malgré une tentative appuyée de Mathias Fixelles (47e). Ils ont encore échappé au break sur un coup de tête de Vertonghen repoussé par Gillekens (49e) et sur des tirs de Raman (53e, 55e).

Servi aux seize mètres sur coup de coin, Vertonghen a enchaîné une roulette du gauche et un tir du droit pour finalement donner de l'air aux Anderlechtois (72e, 2-0). Ce but de leur capitaine n'était pas synonyme de victoire puisque Jordanov a réduit l'écart (80e, 2-1). Plus tard, totalement démarqué, le Bulgare n'a pas cadré sa tête (85e).