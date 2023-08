Les Belges à l'étranger - L'Atalanta démarre par une victoire avec un but de Charles De Ketelaere

Le rythme est resté assez lent en première période probablement en raison de la chaleur. L'Atalanta s'est montrée plus entreprenante mais n'a frôlé le but qu'en fin de période sur une tête de Duvan Zapata interceptée sur la ligne par Maxime Lopez (45e). Sassuolo a eu un sursaut dans les dernières minutes et une frappe de Matheus Henrique a été détournée en corner par Juan Musso (45e+1).

Sur un centre de Ruggeri, De Keteleare a failli marquer d'emblée son premier but mais il a manqué sa reprise de la tête (49e). L'attaquant a eu une deuxième dose de malchance quand son envoi a heurté la transversale (63e). Il a finalement marqué sur les suites d'un corner (83e, 0-1). La brèche était ouverte et Nadir Zortea en a profité (90e+3, 0-2)

En France, Monaco a pris le meilleur 3-0 sur Strasbourg et Matz Sels. Les Assémistes avaient fait le break à la mi-temps grâce à Takumi Minamino. Le Japonais a trompé Sels d'une frappe tendue des 25 mètres (20e, 1-0) et de la tête sur un centre de Calo Henrique (36e, 2-0). Contrairement à ce qui arrivait souvent la saison dernière, l'équipe du Rocher ne s'est pas déconcentrée et Sels a dû faire une sortie importante devant Wissam Ben Yedder (64e). L'attaquant monégasque a encore loupé une occasion avant de marquer son troisième but de la saison (58e, 3-0). A Monaco, qui est en tête avec le maximum de points (6), Eliot Matazo est monté sur la pelouse quand le score était acquis (70e). Les Alsaciens totalisent 3 points.