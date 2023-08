Météo - Soleil et champs nuageaux après la dissipation de la grisaille

Ensuite, les éclaircies prendront le dessus, puis des nuages cumuliformes se développeront l'après-midi. Même si une averse ne sera pas exclue, le temps restera sec dans la plupart des régions.

Les maxima se situeront autour de 22 degrés en bord de mer et entre 24 et 27 degrés à l'intérieur des terres. Le vent sera faible et variable.

Au littoral, le vent faible de sud-ouest virera l'après-midi au nord-ouest tout en devenant modéré.