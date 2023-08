Mondiaux d'athlétisme - Bolingo, qualifiée sur 400m: "Contente d'avoir bien exécuté les consignes imposées"

La qualification directe passait par une place parmi les trois premières de sa course, ou un des six autres meilleurs temps dans l'ensemble des séries parmi les non classées en ordre utile. Placée au couloir 2, Bolingo n'a été devancée à l'arrivée que par la Polonaise Natalia Kaczmarek (50.02).

"Je suis contente d'avoir bien exécuté les consignes imposées par ma coach (Carole Bam). J'étais assez stressée et je suis aussi contente d'avoir bien géré ce stress. Ce ne sont que mes deuxièmes championnats du monde (après ceux de 2015 à Pékin, elle courait le 200m), les premiers sur 400. J'ai de l'expérience mais moins que d'autres".

Cynthia Bolingo ne s'est pas vraiment relevée sur la fin. "J'ai préféré m'épuiser un peu sur la fin pour avoir un bon couloir en demi-finales parce que je pense que cela va jouer un rôle."

"Franchement je ne pense pas à mon record. S'il tombe tant mieux, ce sera du bonus. Je veux surtout faire tout ce qu'il faut pour arriver en finale", a conclu la meilleure Belge de l'histoire sur le tour de piste.

Les demi-finales se courront lundi soir (21h10).