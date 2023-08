Mondiaux d'athlétisme - Delphine Nkansa, impressionnée et tête en l'air, n'est jamais entrée dans ses Mondiaux

La "Parisienne" (elle étudie le Droit dans la capitale française) n'avait pas perdu son sourire reconnaissant qu'elle était responsable de sa contre-performance. "J'ai eu un problème comme d'habitude. J'ai oublié mon maillot (dans la tente d'échauffement). On m'a dit (dans la chambre d'appel) que je pouvais plus courir. J'avais oublié mon téléphone donc j'ai dû courir (traverser un pont) pour aller le chercher. Ils m'ont accepté trois minutes avant la course. Pendant la course j'étais tout sauf dans la course. Avec ce qui s'était passé dans les dernières minutes je savais que cela allait être bizarre. Une erreur de débutante. Cela n'aurait jamais dû arriver en championnat du monde. Je ne peux que m'en vouloir."

"Je n'avais pas vraiment l'impression de vivre ces championnats du monde. Je ne sais pas trop pourquoi je ne suis arrivée que vendredi (de Paris) et pas la veille avec tout le monde. Ce n'est pas grave."

Delphine Nkansa a aussi reconnu que son ischio droit continue à la gêner. Elle courra encore le Mémorial avant de boucler sa saison.