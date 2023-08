Mondiaux d'athlétisme - Onze Belges à la fête dimanche

Cynthia Bolingo sera la première en piste lors de la première série du 400m à 9h35. Tout comme Helena Ponette engagée dans la 5e des six séries à 10h07, il lui faudra prendre une des trois premières places de sa course ou réaliser un des six autres meilleurs chronos de l'ensemble des autres concurrentes.

A 9h50, Noor Vidts aura entamé sa seconde journée de l'heptathlon par la 5e épreuve, la longeur, souvent déterminante.

Ce sera ensuite Alexander Doom qui effectuera son tour de piste dans la 2e des six séries masculines à 10h33, imité par Dylan Borlée à 10h41. La mission est identique aux dames afin de figurer en demi-finales mardi.

A 10h35, Thomas Carmoy va aborder ses qualifications du concours de la hauteur supervisé par Roger Lespagnard. Objectif 2m30 où une des douze permières places.

A 11h49, Julien Watrin va tenter de retrouver ses sensations en course à l'occasion de la 4e série du 400m haies. Les quatre premiers et les quatre autres meilleurs chronos passent en demi-finales.

La session du matin se poursuivre avec Noor Vidts au javelot, son 6e travail à 12h00.

Les séries du 100m verront Delphine Nkansa à 12h10 et Rani Rosius à 12h24 viser le top de leur course ou être parmi les trois autres meilleurs chronos des sept séries afin d'entrer en demi-finales.

Dans la session de l'après-midi, Ruben Verheyden disputera sa demie sur 1500m oùil doit encore finir dans le top 6 s'il veut être parmi les finalistes mercredi soir.

A 18h00, Vidts bouclera l'heptathlon par le 800 mètres juste avant la finale directe du 10.00m masculin où Isaac Kimeli défendra les couleurs nationales.