Mondiaux d'athlétisme - Rani Rosius euphorique après sa qualification et son chrono sur 100m: "Que du plaisir"

La Limbourgeoise n'avait plus couru en compétition depuis le 23 juin est sa déchirure de 7 centimètres aux ischios en Pologne. Rétablie juste à temps, elle a tout simplement battu son record personnel dans la 3e série de la course reine de l'athlétisme en 11.18 secondes, malgré un vent défavorable de -0,4m/s.

Quatrième de sa course, où seules les trois premières entraient directement en finale, Rosius a dû prendre place sur l'un des trois "hot seats" réservés aux meilleurs temps repêchés. Comme il restait quatre séries à courir "l'attente a été tellement longue" a reconnu Rani Rosius emportée par l'enthousiasme. "C'est incroyable."

"A l'entraînement cela allait bien. Je pensais bien courir mais pas aussi bien. Pendant la course je me disais vas-y, vas-y et cela a réussi. Aucune idée de ce que je vais pouvoir faire demain (lundi en demi-finales). J'ai couru ici sans attente et j'aurai encore moins à perdre demain. Ce n'est que du plaisir."