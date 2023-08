Mondiaux d'athlétisme - Ruben Verheyden, éliminé en demi-finales du 1.500m: "La finale à Paris"

Dans une course qui réunissait quatorze coureurs et ne qualifiait que les six premiers, le Lebbekois de 22 ans a terminé 11e en 3:33.96 dans une course remportée par l'Américain Yared Nuguse en 3:32.69. Le 6e le Britannique Neil Gourley a couru en 3:32.97.

Pas de quoi entamer la satisfaction du champion de Belgique après ces Mondiaux réussis, un an après avoir été sorti (30e chrono) en séries des championnats du monde de Eugene.

"Je suis très content de mes deux courses. Très différentes. Mais très chouettes. La finale n'était pas hors de portée mais ce n'est pas du tout une catastrophe de ne pas l'avoir atteinte. Je cours en 3:33. J'ai fait ce que je devais faire. Il aurait fallu courir en 3:32. Je ne les ai pas encore cette année. J'y ai cru jusqu'à 500 mètres de l'arrivée. J'ai quand même continué à me battre jusqu'au bout. Mais j'étais trop loin dans le groupe sans être décramponné."

"Ma place cette année était en demi-finales, mais l'année prochaine à Paris (aux Jeux Olympiques) l'ambition sera la finale, avec l'entraînement et une progression ce devrait être possible."