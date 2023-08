Mondiaux d'athlétisme - Thomas Carmoy éliminé à la hauteur: "Un peu triste et déboussolé mais demain ça va aller"

Le sauteur Thomas Carmoy était déçu après avoir échoué en qualification du saut en hauteur des championnats du monde de Budapest, dimanche. Il a franchi 2m25, mais treize sauteurs ont passé 2m28 et se disputeront le titre mardi soir. "Je voulais faire mieux que l'année passée. Je fais 15e cette année et 17e l'année passée (à Eugene). Le contrat est rempli, mais bien sûr on vise toujours plus. Il ne faut pas oublier que je n'ai que 23 ans et des finales à 23 ans on n'en fait pas tous les ans."