Nouveau portrait pour le prince Gabriel, qui fête ses 20 ans

Gabriel, prince de Belgique, est né le 20 août 2003 à Anderlecht. Il est le deuxième enfant du roi Philippe et de la reine Mathilde.

Depuis le 22 août 2022, le prince Gabriel suit une formation en sciences sociales et militaires à l'Ecole Royale Militaire (162e promotion). Auparavant, il avait achevé une formation préparatoire d'un an au National Mathematics & Science College dans le Warwickshire (Royaume-Uni) et obtenu son baccalauréat international en anglais à l'International School of Brussels. Jusqu'à ses 16 ans, le prince a été scolarisé en néerlandais au Collège Saint-Jean-Berchmans à Bruxelles. Il parle couramment le français, le néerlandais et l'anglais.

Le jeune homme, qui a joué du piano pendant plusieurs années, est également un grand amateur de sport (tennis, ski et voile). Il a aussi joué au hockey pendant neuf ans dans un club de Bruxelles.