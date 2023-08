PTO Tour - Pieter Heemeryck seulement battu par le champion olympique Kristian Blummenfelt en Asie

Après 2 saisons plus compliquées, Pieter Heemeryck a retrouvé la grande forme à 20 jours de la finale du circuit Ironman, cette fois à Nice le 10 septembere pour les messieurs, et non plus à Hawaii. Le tout récent champion d'Europe d'Ironman 70.3 de Tallinn, qualifié pour Nice après sa 2e place à l'Ironman d'Hambourg, a mené l'épreuve asiatique depuis le début de la partie cycliste, s'octroyant plus de deux minutes d'avance sur le champion olympique en titre et l'Allemand Mika Noodt. Ce n'est qu'après la mi-course à pied qu'Heemeryck a senti dans son dos le souffle de Blummenfelt, qui avait fini 9e vendredi du test event des futurs Jeux Olympiques de Paris.

En s'adjugeant la victoire en 3h20:48, Blummenfelt a empoché un chèque de 100.000 dollars, tandis qu'Heemeryck, 2e à 1:59, a dû se contenter de la moitié. L'Américain Jason West a complété le podium, à 3:15 du vainqueur.