Quatre spectateurs renversés lors du Rallye de la Famenne

Blessées, elles ont été transportées par ambulance vers l'hôpital. Leur pronostic vital n'est pas engagé, poursuivent les organisateurs, précisant que l'équipage de la voiture n'avait pas été blessé. Le véhicule a été saisi pour différentes analyses, précise le parquet du Luxembourg. Selon ce dernier, il semblerait que l'accident se soit produit en raison d'un problème de freins et d'un mauvais positionnement des victimes.

Momentanément interrompue, la course a repris vers 14h20 "avec les accords des autorités communales", souligne le communiqué. Les organisateurs en ont profité par rappeler et renforcer les consignes de sécurité à destination des spectateurs, assurant que "la course sera annulée et la spéciale neutralisée" en cas de non-respect des consignes en question.