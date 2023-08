Renewi Tour - Soudal Quick-Step au départ avec cinq Belges

Tim Declercq, Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe et Stan Van Tricht seront également de la partie. Asgreen, vainqueur d'étape au Tour de France, et le Français Florian Sénéchal complètent la sélection.

"Cette année, la course ne comporte que cinq étapes -contre sept auparavant- sans la difficile journée ardennaise. Cela change la configuration de la course", a déclaré le directeur sportif Tom Steels. "Avec l'étape de Grammont et le bref contre-la-montre, nous pouvons dire que le parcours convient à plusieurs coureurs de notre équipe, et pas seulement à Kasper, notre leader pour le classement général. Pour les sprints, nous comptons sur Tim, qui a déjà connu une très bonne année. Avec l'aide de Bert et de Florian, il peut remporter une nouvelle victoire."

L'année dernière, il n'y a pas eu de Benelux Tour. En 2021, Sonny Colbrelli, qui a depuis arrêté à cause de problèmes cardiaques, a été le dernier vainqueur de l'épreuve. Le Renewi Tour débute mercredi et se termine dimanche.