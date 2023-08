US Open - Coppejans en quête d'une première participation : "J'aborde ces qualifs avec confiance"

"Je pars clairement avec l'objectif de me qualifier", a confié Kimmer Coppejans. "Cela dépendra évidemment de plusieurs facteurs. J'espère en premier lieu que je réussirai à bien jouer. Ce sera le principal. Je n'ai encore jamais participé à l'US Open et je trouverais très chouette de pouvoir le disputer au moins une fois. J'ai eu de bons entraînements, avec Zizou Bergs avant mon départ, et avec Gauthier Onclin et Joris De Loore entre autres depuis mon arrivée à New York. Et j'aborde ces qualifs avec une saine dose de confiance".

Kimmer Coppejans livre en effet une belle saison. Encore 237e sur les tablettes de l'ATP au mois de mars, il s'est notamment qualifié pour la première fois pour Wimbledon, fin juin, et a atteint la finale du tournoi Challenger sur terre battue de Banja Luka dimanche dernier.

"Cela fait un petit temps que je n'ai plus joué sur dur, mais j'apprécie cette surface", a ajouté le numéro 2 belge. "Je ne dois pas changer grand-chose à mon jeu, simplement être plus agressif, mais je me déplace bien. j'ai de bons appuis, ce qui facilite les choses. Il faudra très bien servir et frapper un peu plus à plat, mais j'aime le fait que le rebond soit un peu plus haut et que les courts ne soient pas trop rapides. La météo annonce 33 degrés mardi pour les matches du premier tour. Il faudra donc être costaud physiquement, mais je serai prêt".