Challenger d'Augsbourg - Gilles-Arnaud Bailly se qualifie pour le deuxième tour

Bailly, 17 ans et 694e mondial, l'a emporté en deux sets 6-1, 6-2 contre l'Allemand Marko Topo, 369e mondial et bénéficiaire d'une invitation. La rencontre a duré 1 heure et 11 minutes

Au deuxième tour, le joueur du TC Visé affrontera le Libanais Daniel Hassan, 200e mondial et tête de série N.2, ou le qualifié allemand Daniel Masur (ATP 415).

Ancien N.1 mondial chez les juniors, Bailly est le seul Belge engagé en Allemagne.