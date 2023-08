Conducteur de quad abattu à Oupeye - Nouvelles échauffourées à Oupeye: deux véhicules de police endommagés

"On reste sur le même mode opératoire que lors de la nuit précédente, avec des échauffourées et de petits groupes très mobiles qui attaquent et harcèlent la police", détaille lundi matin le bourgmestre Serge Fillot.

"Ils veulent les attirer dans des pièges, par exemple en boutant des incendies pour faire venir les pompiers, ou via des appels factices, ils font croire qu'il y a un blessé à tel endroit pour tenter d'attirer les secours et provoquer des problèmes", ajoute encore le maïeur.

Deux véhicules de police ont été endommagés par les émeutiers pendant la nuit: "Les pompiers, qui sont aussi pris pour cible, avaient demandé une protection policière, et à cette occasion-là, deux véhicules de police ont été vandalisés", confirme Serge Fillot, qui souhaite ramener le calme, après trois nuits compliquées: "On va réévaluer le dispositif policier, et faire appel à tout ce que l'on peut", termine-t-il.

Une interdiction de rassemblement de plus de quatre personnes a pourtant été décrétée dimanche sur tout le territoire communal, jusqu'au lundi 28 août 8h du matin.

Ces événements font suite au décès, vendredi, d'un jeune homme après le tir d'un policier, sur la commune d'Oupeye. La victime, qui conduisait un quad, avait foncé sur un agent des forces de l'ordre, lui roulant dessus, alors que ce dernier lui avait signifié de s'arrêter. Son collègue avait alors sorti son arme et fait feu, le touchant à la tête.

Les deux policiers concernés vont être auditionnés, le comité P s'est également saisi du dossier afin de faire la lumière sur les circonstances exactes des faits.