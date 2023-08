Conducteur de quad abattu à Oupeye - Retour au calme à Herstal après une nuit de samedi à dimanche agitée

"Avec les forces de l'ordre, nous avions pris des mesures préventives pour empêcher à nouveau tout débordement nocturne. Des patrouilles ont réalisé des contrôles à chaque fois que quelque chose semblait suspect", a détaillé le maïeur.

Les pompiers de Liège n'ont par ailleurs effectué aucune intervention sur la zone.

Des affrontements entre la police et plusieurs individus rassemblés autour du quartier de La Préalle, sur les hauteurs d'Herstal, avaient éclaté dans la nuit de samedi à dimanche. Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont conséquents: abribus dégradés, bulles à verres renversées et incendiées, mobilier urbain abîmé, etc. Les vitres de certaines maisons et d'une école ont également été brisées.

Ces évènements font suite au décès d'un jeune homme abattu vendredi à Oupeye par un policier. La victime avait refusé d'obtempérer à un contrôle avant de percuter et d'écraser un agent de police avec le quad qu'il pilotait. Le collègue de ce dernier avait alors ouvert le feu à deux reprise, touchant le fuyard à la tête à travers son casque.