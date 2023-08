Douze morts dans un accident de car en Turquie

Des occupants du car ont expliqué avoir été réveillés par des cris et ont constaté que le véhicule avait heurté le rail de sécurité, quitté la route et terminé sa course contre une palissade. Certains passagers ont été éjectés du bus.

La cause exacte de l'accident n'est pas encore connue. Certains médias s'interrogent sur la responsabilité du chauffeur qui fait partie des victimes. Une enquête a été ouverte.