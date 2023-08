Euro de volley dames - Pour Britt Herbots, les Tigers ont fait preuve de caractère mais ont "manqué de qualité"

"On pensait toutes pouvoir faire un bon résultat avant le match", a avoué la coqueluche du public gantois. "Après, on s'est dit +merde+. C'est une bonne équipe, c'est sûr, mais on a manqué de qualité", a-t-elle poursuivi, dans un excellent français. "En termes de mentalité, on était au niveau, mais pas en termes de qualité. Les blocs ne passaient pas, beaucoup de passes n'atteignaient pas la cible."

Le niveau physique et la puissance offensive des Ukrainiennes n'était cependant pas une surprise pour les Tigers qui avaient fait leurs devoirs. "Nous connaissions leurs points forts et leurs points faibles, mais elles n'en ont pas souffert aujourd'hui. Elles étaient très fortes à la réception, malheureusement. Elles ont réussi à capitaliser sur leurs points forts. Nous savions qu'il serait difficile de les contrer."

L'envie était au rendez-vous. "Nous sommes une équipe avec des guerrières. Aujourd'hui, nous étions des guerrières mais sans la qualité. Et là, ça devient vraiment difficile", a reconnu la meilleure marqueuse belge (22 points). Dans une rencontre où l'Ukraine a souvent eu le dessus, Herbots et Van Gestel ont endossé un rôle de leader sur le terrain, et dans les temps morts. "Parfois, on doit se dire: 'on peut mieux faire, il faut élever le niveau'. Certaines ont besoin d'être motivées, et c'est à nous de le faire."

Désormais, "il faut penser à demain", et au match contre la Pologne. "Nous ne sommes pas une équipe qui abandonne. Nous monterons sur le terrain demain avec le bon état d'esprit", a-t-elle conclu.