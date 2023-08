Jupiler Pro League - Le FC Malines a engagé l'Allemand Patrick Pflücke pour trois ans

Gaucher, l'Allemand a joué dans presque toutes les positions offensives dans le passé. Au FC Servette (2022-2023) et au Roda JC (2020-2022), il a inscrit 37 buts et délivré 26 passes décisives en 122 matches. De 2017 à 2018, il a évolué dans l'équipe B du Borussia Dortmund.

"Patrick est très dynamique et il possède une vraie mentalité de gagnant", a avancé le directeur sportif Tim Matthys. "Il possède un excellent pied gauche. Grâce à cela, il sera une grande valeur ajoutée sur les phases arrêtées. Il a également déjà joué pour le Roda JC et parle couramment le néerlandais. Il y a d'ailleurs porté le brassard de capitaine. "

"En Suisse, l'année dernière, j'ai fait partie de l'équipe de l'année. Avec mes coéquipiers, j'ai mené le FC Servette à la deuxième place et donc au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Cette saison, l'équipe a opté pour un nouvel entraîneur (René Weiler, ex-Anderlecht) et j'ai remarqué que je jouerais beaucoup moins dans son système. Je suis donc heureux d'être à Malines, de jouer autant de matches que possible et d'être décisif pour l'équipe", a commenté Pflücke.