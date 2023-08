Korn Ferry Tour - Adrien Dumont de Chassart décroche sa carte pour le circuit PGA Tour

Le jeune golfeur de Villers-la-Ville évolue depuis trois mois, avec succès, sur le Korn Ferry Tour. "Cette saison, je voulais surtout conserver ma carte, mais après ma victoire au BPW Charity Pro-Am, je pouvais viser plus haut", a confié Adrien Dumont de Chassart.

Le Brabançon wallon a aligné six top 10 et terminé 11e du Magnit Championship dimanche, ce qui lui assure officiellement une place dans le top 30 au terme du Korn Ferry Tour, et donc une carte pour la prochaine saison sur le PGA Tour. "C'est assez cool de pouvoir jouer l'an prochain avec les meilleurs joueurs du monde. Un rêve que je n'aurais jamais osé avoir il y a quelques mois."

Adrien Dumont de Chassart va jouer à présent deux semaines sur le circuit européen (DP World Tour), en commençant par le Masters de République tchèque qui débute jeudi, avant de ponctuer son brillant exercice américain par les trois derniers rendez-vous du Korn Ferry Tour.

Après cinq ans d'apprentissage au sein de l'Université de l'Illinois, "ADdC" avait décroché la victoire dès son premier tournoi professionnel, le 12 juin au Charity Pro Am, un tournoi doté de 1 million de dollars à Greer en Caroline du Sud. C'était la première fois qu'un joueur professionnel décrochait son premier tournoi aux États-Unis.