L'auteur d'une agression au couteau à Laeken a été placé sous mandat d'arrêt

Les faits ont eu lieu vendredi vers 07h00, rue Stéphanie à Laeken. Le suspect, un homme de 56 ans, s'est approché de la victime, un homme de 81 ans, près d'un parcmètre. "Il a violemment tenté de retirer un sac contenant un appareil photo à la victime. Il lui a porté des coups à l'aide d'un couteau. La victime a été poignardée deux fois dans le dos et une fois dans la fesse. Un témoin a pu aider celle-ci et a alerté la police et les services d'urgence", a relaté le parquet de Bruxelles lundi.