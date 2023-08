Le nombre de médecins étrangers à doublé en Belgique en 11 ans

Au début desa années 2000, seuls 4 médecins sur 100 étaient formés à l'étranger. Ils sont désormais 14 sur 100. Ceux-ci ne viennent pas uniquement des pays voisins : si la France et les pays-Bas occupent les deux premières places avec respectivement 1.620 et 1.590 médecins travaillant en Belgique, la Roumanie est juste derrière avec 1.558 médecins. D'autres pays d'Europe de l'Est et du Sud comptent également un nombre croissant de médecins sur le territoire belge.