Les prix des matériaux de construction n'augmentent plus mais restent chers

Selon l'analyse de la fédération, les hausses de prix se stabilisent pour de nombreux matériaux de construction (brique, ciment, béton) tandis d'autres ont tendance à diminuer, notamment les produits de plastique (-7,2% le mois dernier), l'acier (-3%) et les métaux non ferreux comme le cuivre, l'aluminium et le zinc (-2,7%). Ces baisses de prix s'expliquent par la diminution des coûts de transport et de logistique, l'affaiblissement du dollar et la baisse de la demande en Chine, explique Embuild.

"Pourtant, construire et rénover ne sera pas forcément moins coûteux", prévient Niko Demeester, CEO d'Embuild. "L'augmentation du coût salarial y est pour beaucoup, mais aussi l'augmentation des prix des terrains à bâtir et l'accent mis sur l'efficacité énergétique."

La fédération n'est par ailleurs pas en mesure de prédire si la baisse de certains prix se poursuivra dans les prochains mois. La tendance reste difficile à prévoir et une nouvelle hausse des prix de l'énergie ou un autre événement important peuvent avoir un impact direct sur les matériaux de construction.