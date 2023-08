Mondiaux d'athlétisme - Ben Broeders ne regrette pas d'avoir changé de coach malgré des résultats moins probants

"Comme dans chaque championnat, il s'agit d'abord de se qualifier. Ensuite, j'essaierai de faire la meilleure finale possible. Je me sens bien, j'ai eu une bonne répétition générale à Stockholm", a-t-il confié lundi.

Cette saison, s'il a réalisé sa meilleure performance en salle, 5m82, à Torun en Pologne en février; en plein air, il n'a pas dépassé 5m76 début juin à Bergen en Norvège, restant à 9 centimètres de son record national établi l'an dernier (5m85). Après quinze ans de collaboration avec Steven Tealeman il a choisi d'être entraîné cette saison par Greg et Helena Duplantis, les parents d'Armand Duplantis le prodige suédois de la discipline. Cela ne s'est pas encore traduit au niveau des performances.

"Je ne regrette pas du tout ce changement. Steven est le meilleur coach en Belgique et je lui dois beaucoup mais j'avais besoin d'un nouveau défi. Tout changement demande une période d'adaptation et de la patience pour que les résultats arrivent. Je me sens meilleur dans tous les domaines, plus rapide. Je m'entraîne moins qu'avant mais avec une autre intensité. C'est une mentalité différente : fais le bien ou ne le fais pas."

Douzième aux Mondiaux de Doha et 11e l'an dernier à ceux de Eugene, le Louvaniste de 28 ans espère disputer une troisième finale mondiale consécutive, de quoi effacer les déceptions de qualifications manquées aux JO de Tokyo en 2021 et à l'Euro de Munich en 2022. Ben Broeders a terminé 8e (5m60) de son dernier grand championnat : l'Euro indoor en mars à Istanbul.