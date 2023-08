Mondiaux d'athlétisme - Rani Rosius quitte ses premiers Mondiaux en 1/2 finale : "Une expérience réussie"

Avec six adversaires plus rapides qu'elle cette saison dans la 3e demie, finir dans le top 2 ou signer un des deux meilleurs temps de l'ensemble des demi-finalistes non qualifiée directement relevait du miracle. Elle a terminé 7e de la 3e série encore en 11.20, qui constituait jusqu'à dimanche son record personnel et qu'elle a réussi pour la troisième fois."C'est mon temps de la saison 11.20. Ces championnats sont une expérience réussie: être là à 23 ans et atteindre les demi-finales." Elle a réalisé le 20e chrono des demi-finales.

Rani Rosius a reconnu que "ce ne fut pas la course parfaite. Un 2e départ (après un faux-départ) est toujours très difficile, mais c'est la même chose pour tout le monde."

Après s'être mesurée au gratin mondial, la N.1 belge reconnaît que la différence est encore très grande "en termes d'expérience et de vitesse. J'ai 23 ans, j'ai le temps devant moi, il ne faut rien forcer" estime-t-elle.

L'essentiel avait été acquis la veille dimanche lorsqu'après deux mois sans compétitions en raison d'une déchirure (7 cm) aux ischios, elle avait décroché la première des trois places réservées en séries aux repêchées au temps. Elle avait en plus signé son meilleur chrono en carrière 11.18.